Zuhal Topal'ın mayolu pozundaki detayı görenler şaştı kaldı!
Zuhal Topal, ekranların sevilen, sempatik ve başarılı sunucusu. Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu ailece tatilde atıyor. Fox'da Zuhal Topal'la Sofrada programını sunan güzel oyuncunun mayolu instagram paylaşımı olay oldu
Zuhal Topal şu sıralar ailecek tatilde. Sempatik ve içten tavırları ile sevilen isim yoğun geçen sezonun yorgunluğunu eğlenerek ve dinlenerek atıyor. Tatil pozlarını da instagram takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmiyor.
Fox ekranlarında haftaiçi her gün Zuhal Topal ile Sofrada programını sunan oyuncu kısa sürede dikkatleri üzerine çekti ve reytinglerde kanalın yüzünü güldürdü. Rakiplerine kısa sürede fark atan Zuhal Topal'ın yeni programı çok sevildi.
Yoğun geçen sezonun ardından soluğu tatilde alan Zuhal Topal, eşi Korhan Saygıner ve kızı Lina ile birlikte uzun zamandır KKTC'de güneşin ve denizin tadını çıkarıyor.
Son instagram paylaşımıyla olay olan Zuhal Topal'ın mayolu pozu takipçilerinden tam not aldı. Fotoğraftaki detay ise herkesi şaşırttı. Tüm aile bireylerinin aynı desenli mayoyu giymesi instagram takipçilerinden tam not aldı. Binlerce beğeni ve yüzlerce yorum alan bu mayolu paylaşım çok konuşulanlar arasına girdi.