Zuhal Topal'ın izdivaç programında tanınan damat adayı Uğur Doğan video çekti intihar etti!

Instagram hesabından bir video yayınlayan ünlü damat adayı Uğur Doğan, "Akıl sağlığım, bilincim yerinde. Ne yapıyorsam özgür, hür irademle yapıyorum. Beni asla unutmayın olur mu? İyilikle güzellikle kalın her zaman. Hoşça kalın" ifadelerini kullandı. Doğan, paylaştığı videoya "Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşça kalın, hep güzel kalın" notunu düştü.