Zuhal Topal'ın izdivaç programında tanınan damat adayı Uğur Doğan video çekti intihar etti!
Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programında adını duyuran damat adayı Uğur Doğan'ın intihar ettiği iddia edildi. Sosyal medya hesabı Instagram'da video yayınladıktan sonra siyanür içerek yaşamına son verdiği söylendi.
Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programına katılan damat adayı Uğur Doğan'ın sosyal medya hesabından video paylaştıktan kısa bir süre sonra intihar ettiği iddia edildi. İddiaya göre Samatya hastanesine kaldırılan Doğan'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ileri sürüldü.
Instagram hesabından bir video yayınlayan ünlü damat adayı Uğur Doğan, "Akıl sağlığım, bilincim yerinde. Ne yapıyorsam özgür, hür irademle yapıyorum. Beni asla unutmayın olur mu? İyilikle güzellikle kalın her zaman. Hoşça kalın" ifadelerini kullandı. Doğan, paylaştığı videoya "Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Hoşça kalın, hep güzel kalın" notunu düştü.
Instagram hesabından veda paylaşımı yaparak intihar ettiği öne sürülen ünlü damat adayı Uğur Doğan'ın sevenleri ve takipçileri bu paylaşımına yorum yağdırdı.
Ünlü damat adayı Uğur Doğan'ın intihar etmeden önce çektiği video
25 yaşındaki damat adayının siyanür içtiği ve yaşamına son verdiği iddia edildi. Samatya hastanesine kaldırılan Doğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.