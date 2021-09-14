Zuhal Topal'dan mide bulandıran itiraf: Yarışmacının çorbasından kurt çıktı!

"Hiç bozuntuya vermedim"

Sunumunu üstlendiği 'Zuhal Topal'la Sofrada'da yarışan bir yarışmacının çorbasında kurt çıktığını anlatan Zuhal Topal, "Hiç bozuntuya vermedim. İçindeki üründen kaynaklı böyle bir kurtlanma durumu olmuş. O yarışmacı daha sonra birinci oldu. Yemekleri çok lezzetliydi. Öyle bir talihsizlik yaşadı" şeklinde konuştu.