Zuhal Topal'dan eşine özel doğum günü kutlaması! Görenler hayran kaldı...

Uzun zamandır Yemekteyiz programı ile izleyicisinin karşısına çıkan ünlü sunucu Zuhal Topal bu defa sosyal medyada üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Eşi Korhan Saygıner'in doğum gününü gece yarısı denize girerek kutlayan Topal'ın görüntüleri viral oldu.

Zuhal Topal'dan eşine özel doğum günü kutlaması! Görenler hayran kaldı... - Resim: 1

Ekranların sevilen sunucusu Zuhal Topal uzun zamandır Yemekteyiz programıyla izleyicisinin karşısına çıkıyor. Programdaki çıkışları ve açıklamalarıyla zaman zaman gündem olan ünlü isim bu defa sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Zuhal Topal'dan eşine özel doğum günü kutlaması! Görenler hayran kaldı... - Resim: 2

Şimdilerde eşi ve kızıyla Bodrum'da olan ünlü isim eşi Korhan Saygıner'in doğum gününü gece yarısı denize girerek kutladı.

Zuhal Topal'dan eşine özel doğum günü kutlaması! Görenler hayran kaldı... - Resim: 3

Saat tam 12'de kendini serin sulara bırakan ikili o görüntüleriyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Zuhal Topal'dan eşine özel doğum günü kutlaması! Görenler hayran kaldı... - Resim: 4

Zuhal Topal ve eşi Korhan Saygıner'in görüntülerine sosyal medyada; 'ne güzel eğlenmişler' diyen de oldu 'hiç samimi değiller' diyende...

