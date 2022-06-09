Zuhal Topal'da birinci olan annesi ile üvey kardeşini öldürdü! 'Elinizden öpeyim affedin..'
İSTANBUL Eyüpsultan'da Uğur Biroğlu, Zuhal Topal'ın yemek programında birinci olan annesi Şükran Biroğlu ve üvey kardeşi Mesut Biroğlu'nu öldürdü. Mahkemede son savunmasını yapan sanık Uğur Biroğlu, "Ellerinizden öpüp affınıza sığınıyorum" dedi. Mahkeme heyeti kararını verdi, kan donduran cinayetin ayrıntıları da ortaya çıktı.
Uğur Biroğlu, Zuhal Topal'ın yemek yarışmasına katılıp birinci olan annesi Şükran Biroğlu ve üvey kardeşi Mesut Biroğlu'nu bıçaklayarak öldürdü. Mahkeme o cinayet davasını karara bağladı. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık Uğur Biroğlu, İstanbul Adliyesindeki duruşmaya cezaevinden görüntülü olarak bağlandı.
İki cinayet için ayrı ayrı ceza talebi
Mahkeme başkanı, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna ilişkin Adli Tıp Kurumundan rapor geldiği aktarıldı. Cumhuriyet savcısı, sanığın iki cinayet için ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.
Affını istedi: Ellerinizden öpüp affınıza sığınıyorum
Sanık Uğur Biroğlu ise son savunmasında mahkemeye heyetine, "Ellerinizden öpüp affınıza sığınıyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, annesi Şükran Biroğlu ve üvey kardeşi Mesut Biroğlu'nu öldüren Uğur Biroğlu'nu "kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
İndirim uygulanmadı
Heyet, sanığın pişmanlığını dile getirmiş olmasının mahkemeyi etkilemeye yönelik tutum ve davranışlar olarak değerlendirildiğini belirterek, cezada indirim uygulanmadı. İstanbul'un Eyüpsultan İlçesinde 26 Ocak 2021'de polis merkezine giden Uğur Biroğlu, annesini ve üvey kardeşini bıçakladığını söyleyip, kendisini ihbar etmişti.