Zuhal Topal'da birinci olan annesi ile üvey kardeşini öldürdü! 'Elinizden öpeyim affedin..'

Uğur Biroğlu, Zuhal Topal'ın yemek yarışmasına katılıp birinci olan annesi Şükran Biroğlu ve üvey kardeşi Mesut Biroğlu'nu bıçaklayarak öldürdü. Mahkeme o cinayet davasını karara bağladı. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık Uğur Biroğlu, İstanbul Adliyesindeki duruşmaya cezaevinden görüntülü olarak bağlandı.