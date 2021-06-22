Zuhal Topal'a katılmıştı! Ağzını bantlayıp öldürdü itiraf etti: Meğer annesi ve ağabeyi...

Eyüpsultan’da 25 Ocak günü yaşananlar kan dondurmuştu. 70 yaşındaki annesi Şükran Biroğlu ve 50 yaşındaki Ağabeyi Mesut Biroğlu ile tartışan Uğur Biroğlu iddiaya göre annesi ve ağabeyinin ellerini koli bandıyla bantladı.