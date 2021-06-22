Zuhal Topal'a katılmıştı! Ağzını bantlayıp öldürdü itiraf etti: Meğer annesi ve ağabeyi...
FOX TV'de yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada programına 2 yıl önce katılan annesi Şükran Biroğlu ve ağabeyini öldüren Uğur Biroğlu her şeyi itiraf etti.
Eyüpsultan’da 25 Ocak günü yaşananlar kan dondurmuştu. 70 yaşındaki annesi Şükran Biroğlu ve 50 yaşındaki Ağabeyi Mesut Biroğlu ile tartışan Uğur Biroğlu iddiaya göre annesi ve ağabeyinin ellerini koli bandıyla bantladı.
Sonrasında ise annesi ve ağabeyini bıçaklayarak öldüren Biroğlu cesetlerin başında bir süre bekledikten sonra polise giderek teslim oldu.
Teslim olan Biroğlu’nun ifadesinin ardından hemen eve giden ekipler ağabey Mesut Biroğlu’nu elleri arkadan kalorifere bağlanmış şekilde, anne Şükran Biroğlu’nu ise elleri arkadan bağlı yüzüstü yerde yatar şekilde buldu.
Yapılan incelemede anne ve oğulun olay yerinde hayatlarını kaybettiği tespit edildi.