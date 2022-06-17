Zuhal Topal Yemekteyiz'de büyük krizi çıktı! Yarışmacı çıldırttı kimse sakinleştiremedi

TV8 kanalında "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programının dün yayınlanan bölümünde sunucu Zuhal Topal ve yarışmacı Esma Hanım arasında gergin anlar yaşandı. Esma Hanım, İsmet Bey'in yaptığı salatada soğan olduğu için yemek istemedi. Zuhal Topal puanlama yapabilmesi için yemekten tatması gerektiğini söyleyince tartışma yaşandı.