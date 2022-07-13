Zuhal Topal bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Düzgün fiziğiyle genç kızlara meydan okuyor
Tv8 ekranlarının çok izlenen yarışma programı Yemekteyiz'in sunuculuğunu üstlenen, başarılı sunuculuğu ve sempatik tavırlarıyla sevenlerinin gölünde taht kuran Zuhal Topal, yaptığı her hareketle gündem olduğu gibi, muhteşem fiziğiyle de genç kızlara taş çıkarıyor. Tatilde paylaştığı transparan kıyafetli fotoğraflarla sosyal medyayı adeta sallayan Topal, genç kızların korkulu rüyası haline geldi. Bakın ünlü oyuncunun hangi pozlarına beğeni yağdı...
Son olarak Tv8'de yayınlanan Yemekteyiz programı ile ekranlarda boy gösteren ve birçok kişi tarafından vazgeçilmez olan Zuhal Topal, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulan isimler arasında yer alıyor. Bu sefer de tatil pozlarını paylaştı, yer yerinden oynadı. Topal, düzgün fiziğiyle genç kızları kıskandırdı.
Güzel sunucu Zuhal Topal, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.
Çıktığı tatilden ve özel hayatından pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşan güzel sunucu, son olarak bikinili pozuyla yaşıtlarına adeta meydan okudu.
Topal paylaşımının altına, "Benim de artistik bir pozum olmasın mı" diyerek dikkat çekti.