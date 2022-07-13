Zuhal Topal bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Düzgün fiziğiyle genç kızlara meydan okuyor

Son olarak Tv8'de yayınlanan Yemekteyiz programı ile ekranlarda boy gösteren ve birçok kişi tarafından vazgeçilmez olan Zuhal Topal, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulan isimler arasında yer alıyor. Bu sefer de tatil pozlarını paylaştı, yer yerinden oynadı. Topal, düzgün fiziğiyle genç kızları kıskandırdı.