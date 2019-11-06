Zuhal Topal beğeni alıyor taytlı cesur spor pozu olay yarattı
Fox TV yemek yarışmacısının sunucusu Zuhal Topal, spor salonundaki paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Kariyerine önce dizi yıldızı olarak başlayan, ardından izdivaç programlarının vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Zuhal Topal, şu sıralar kendi adıyla yayınlanan bir yemek yarışmasının sunuculuğunu üstleniyor. Topal, yoğun iş temposuna rağmen spor yapmayı da ihmal etmiyor.
Sosyal medya hesabından sıklıkla spor yaptığı pozlarını paylaşan Zuhal Topal, bu sabah paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Topal, bu pozunu "Spora asılmak gerek" notuyla paylaştı. Topal'ın fit vücudu dikkatlerden kaçmazken, ünlü sunucu takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Peki Zuhal Topal kimdir?
Zuhal Topal, 23 Eylül 1976 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Oyunculuğa ilk adımını ilkokul 1. sınıfta okuma bayramında tek kişilik kısa bir oyun sergileyerek attı.
1995 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde okumaya başladı. Ekranla ilk tanışması ise 1994 yılında Kandemir Konduk'un "Palavra Aşklar" adlı dizisiyle Show Tv'de gerçekleşti.