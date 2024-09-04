BIST 9.955
DOLAR 34,04
EURO 37,67
ALTIN 2.717,94

Zuckerberg görüntüleri yayınladı! Instagram'a yeni özellik geliyor

|
Zuckerberg görüntüleri yayınladı! Instagram'a yeni özellik geliyor

Meta'nın video ve fotoğraf paylaşım platformu Instagram, kullanıcıların Hikaye paylaşımına yorum yapılmasına olanak tanıyacak yeni bir özellik geliştirdiğini açıkladı.

Zuckerberg görüntüleri yayınladı! Instagram'a yeni özellik geliyor

Instagram, kullanıcıların birbiriyle daha fazla etkileşime girebilmesi için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

17
Zuckerberg görüntüleri yayınladı! Instagram'a yeni özellik geliyor

Video ve fotoğraf paylaşım platformunun yeni özelliğiyle birlikte artık kullanıcıların Hikayeler'ine yorum yapılabilecek.

27
Zuckerberg görüntüleri yayınladı! Instagram'a yeni özellik geliyor

Instagram, kullanıcıların isterlerse Hikayelerine yorum gönderme seçeneğini devre dışı bırakabileceklerini belirtiyor.

37
Zuckerberg görüntüleri yayınladı! Instagram'a yeni özellik geliyor

Meta CEO'su Mark Zuckerberg de şirketin kanalında bir ekran görüntüsü yayınladı.

47