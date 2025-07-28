Zoru atlattık diyenlere kötü haber: 4. sıcak hava dalgası etkili olacak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Doğu kesimlerin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.