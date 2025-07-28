Zoru atlattık diyenlere kötü haber: 4. sıcak hava dalgası etkili olacak...
Türkiye sıcak hava dalgasının etkisinden çıkamamışken yeniden uzmanlardn uyarı geldi. Yenibir dalga geliyor. Tedbirinizi alın...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Doğu kesimlerin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığının ise iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
ORHAN ŞEN UYARDI
Bu senenin 4. sıcak hava dalgası önümüzdeki hafta boyu iç kesimlerde etkili olacak. Sıcaklıklar ortalama 6-7 derece üzerine çıkacak. Ankara, Sivas, Denizli, Manisa, İzmir, Balıkesir, Sakarya ve kıyı bölgeler etkilenmeyecek. Uzun aradan sonra Çarşamba günü Marmaranın kuzeyinde cuma günü Marmara, Doğu ve Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyinde yağış görünüyor.