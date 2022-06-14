Zor günlerden sonra anne-oğul tatili: Feyza Aktan'ın oğlu Kuzey'i öpmelere doyamadı!

Olaylı şekilde boşanan Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında devam eden davaların ardından Feyza Aktan ve oğlu Kuzey kötü günleri geride bıraktı ve tatile çıktı. Oğlu Kuzey'i denize götürmeden güneş kremini süren Feyza Aktan daha sonra öpücüklere boğdu.