Zor günlerden sonra anne-oğul tatili: Feyza Aktan'ın oğlu Kuzey'i öpmelere doyamadı!
2019 yılında Özcan Deniz ile olaylı bir şekilde ayrılan ve velayet davaları devam eden Feyza Aktan, oğlu Kuzey ile Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi. Oğlu Kuzey ile ilgilenen Aktan, güneş kremini sürüp şişme kolluklarını taktı. Son olarak Özcan Deniz, Feyza Aktan'ın oğlunu kaçırdığını söylemişti.
Olaylı şekilde boşanan Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında devam eden davaların ardından Feyza Aktan ve oğlu Kuzey kötü günleri geride bıraktı ve tatile çıktı. Oğlu Kuzey'i denize götürmeden güneş kremini süren Feyza Aktan daha sonra öpücüklere boğdu.
Deniz keyfi
Feyza Aktan ile Kuzey önceki gün Bodrum Gölköy’deki bir plajda görüntülendi. Anne oğulun keyfi yerindeydi. Etrafa gülücükler saçan Kuzey herkesin neşe kaynağı oldu.
Önce annesinin elinden tutup “Beni denize sok” dercesine sahile doğru getirdi. Feyza Aktan oğluna önce güneş kremi sürdü.
Sonra onu öperek şişme kolluklarını taktı. Ardından birlikte serin sulara girerek denizin keyfini çıkardılar, oyunlar oynadılar.