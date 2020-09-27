Zor günler geçiren Harika Avcı sessizliği bozdu! Zorluklar yaşadığım doğrudur ama...
Bir zamanların en ünlü isimlerinden Harika Avcı kirasını ödeyemez duruma geldi. Yıllar sonra Avcı, ilk defa konuştu.
Bir döneme damgasını vuran isimlerden Harika Avcı'nın geçtiğimiz hafta maddi ve manevi olarak zorluklar yaşadığı iddia edilmişti. Hakkında çıkan haberlerle ilgili Avcı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
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Şarkıcı Lerzan Mutlu'nun sunduğu 'Lerzan'la Çok Mutlu' programında Harika Avcı ile ilgili bir iddia ortaya atılmıştı. Avcı’nın ev sahibi, kirasını bile ödeyemediğini, maddi ve manevi olarak çok sıkıntılı günler geçirdiğini söylemişti.
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Bu iddiaların ardından Lerzan Mutlu gözyaşlarını tutamadı ve Avcı için yardım çağrısında bulunmuştu.
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Sonrasında Selin Ciğerci, hayranı olduğu Harika Avcı için ev sahibiyle iletişime geçeceğini ve kiralarını ödeyeceğini duyurdu. Kendisine çoğu kez ulaşmak istediğini fakat başaramadığını belirtti.
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