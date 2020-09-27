Zor günler geçiren Harika Avcı sessizliği bozdu! Zorluklar yaşadığım doğrudur ama...

Şarkıcı Lerzan Mutlu'nun sunduğu 'Lerzan'la Çok Mutlu' programında Harika Avcı ile ilgili bir iddia ortaya atılmıştı. Avcı’nın ev sahibi, kirasını bile ödeyemediğini, maddi ve manevi olarak çok sıkıntılı günler geçirdiğini söylemişti.