'Zor günler geçirdim' deyip Cengiz Kurtoğlu anlattı! Hakan Altun iddiası yanıt verdi

Polat Yağcı’nın Hakan Altun’a araba aldığı iddiası için ise Kurtoğlu "Hakan Altun’a öyle bir hediye verilmedi. Ama bana bir hediye gelirse geri çevirmem. Polat Yağcı’dan çuval dolusu dolar istedim. (gülüyor) Ben de yapımcı Şahin Özer’den bir araba almadım fakat arabasını alıp bir daha geri vermedim." dedi.