Zoom'un güvenilirliği Türkiye'de de tartışılmaya başlandı bakan uyardı

Dünya'da koronavirüs salgının ardından büyük bir bölüm çalışma hayatındaki tempoyu bırakıp, evden çalışma sistemine geçti. Bu durum da insanlara kolaylık sağlayan programların işine yaradı. Koronavirüsün olumlu yönde etki ettiği nadir olaylar arasında video konferans uygulaması Zoom'da yerini buldu. Uygulama kısa bir sürede en çok indirilen uygulamalar arasında ikinci sırada yer aldı. Peki, Zoom uygulaması nedir, güvenilir mi? İşte detaylar..