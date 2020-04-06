Zoom'un güvenilirliği Türkiye'de de tartışılmaya başlandı bakan uyardı
Koronavirüs (kovid-19) salgını çoğu şirketi ekonomik yönden zora sokarken, bazı uygulamalar yoğun talep görür oldu. Talep gören uygulamalardan video konferans uygulaması Zoom, son günlerde de güvenlik konusuna dair eleştirilerin odağı oldu.
Dünya'da koronavirüs salgının ardından büyük bir bölüm çalışma hayatındaki tempoyu bırakıp, evden çalışma sistemine geçti. Bu durum da insanlara kolaylık sağlayan programların işine yaradı. Koronavirüsün olumlu yönde etki ettiği nadir olaylar arasında video konferans uygulaması Zoom'da yerini buldu. Uygulama kısa bir sürede en çok indirilen uygulamalar arasında ikinci sırada yer aldı. Peki, Zoom uygulaması nedir, güvenilir mi? İşte detaylar..
Zoom, birden fazla kullanıcının konferans şeklinde bir arada bulunmasını sağlıyor. Kısaca özetleyecek olursak şirketlerdeki toplantı odalarının dijitale yansımış hali. Şirket, dokuz yıl önce Çin kökenli Amerikan iş insanı 50 yaşındaki Eric Yuan tarafından kuruldu. Yuan, şirketi kurmadan önce Amerikan teknoloji devi Cisco Systems'in mühendislik biriminin başkan yardımcılığı görevindeydi.
Zoom'da düzenlenen toplantılara 2015 yılında katılan kişi sayısı 40 milyondu. Şirket 2019 yılında halka arz edildi ve piyasa değeri 16 milyar dolara yükseldi. Covid-19 salgınıyla bu rakamlar daha da katlandı.
Zoom, aynı anda 99 kişi ile video konferans yapma olanağı sağlıyor. Bu durum koronavirüs günlerinde büyük şirketlerin, yaşadığı imkansızlıkları biraz olsun hafifletiyor diyebiliriz.