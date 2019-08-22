Zonguldak'ta yaşlı kadını çamaşır asarken yılan soktu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Zonguldak'ta yaşlı kadını çamaşır asarken yılan soktu

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde bahçede çamaşır asarken yılanın soktuğu yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta yaşlı kadını çamaşır asarken yılan soktu - Sayfa 1

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesi Ormanlı köyünde 85 yaşındaki Emine Teke evinin önündeki bahçeye çamaşır asmaya çalışırken kendisini yılan soktu.

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Zonguldak'ta yaşlı kadını çamaşır asarken yılan soktu - Sayfa 2

Durumu fark etmesi üzerine yaşlı kadın çığlık atarak yakınlarından yardım istedi.

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Zonguldak'ta yaşlı kadını çamaşır asarken yılan soktu - Sayfa 3

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaşlı kadına ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Zonguldak'ta yaşlı kadını çamaşır asarken yılan soktu - Sayfa 4

Hastanede tedavi altına alınan kadının zehirlenip zehirlenmediği yapılacak tetkiklerden sonra belli olacak.

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