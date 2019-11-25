Zonguldak'ta uyuşturucu komasına giren üniversiteli genç hayatını kaybetti

Burada ilk müdahalesi yapılan Özcan A., daha sonra, BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Özcan A., doktorların tüm çabasına rağmen, 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.