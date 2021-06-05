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Zonguldak'ta üretiyor 7/24 kamerayla izleniyor! Fiyatını duyan inanamadı siparişlere yetişemiyor

Anadolu Ajansı
Zonguldak'ta üretiyor 7/24 kamerayla izleniyor! Fiyatını duyan inanamadı siparişlere yetişemiyor

ZONGULDAK'ta üretilen ve pazara inmeden satılan Osmanlı çileğinin fiyatı duyanları şaşırttı.

Zonguldak'ta üretiyor 7/24 kamerayla izleniyor! Fiyatını duyan inanamadı siparişlere yetişemiyor

İlçedeki 3 köyde 15-20 yetiştirici tarafından üretilen, yöredeki kestane toprağında yerli kara çilekle etkileşime girerek özgün çeşit olarak ünlenen Osmanlı çileği, büyük ilgi görüyor.

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Zonguldak'ta üretiyor 7/24 kamerayla izleniyor! Fiyatını duyan inanamadı siparişlere yetişemiyor

Mayıs ve haziran aylarında sabahın erken saatlerinde büyük özenle toplanarak satılan çilek, rengi ve aromasıyla kozmetikten gıdaya kadar farklı sektörlerce talep ediliyor.

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Zonguldak'ta üretiyor 7/24 kamerayla izleniyor! Fiyatını duyan inanamadı siparişlere yetişemiyor

Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticiyi Koruma Derneği Başkanı Şaban Çetinkaya, Osmanlı çileğinde hasat zamanının başladığını söyledi.

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Zonguldak'ta üretiyor 7/24 kamerayla izleniyor! Fiyatını duyan inanamadı siparişlere yetişemiyor

Çileğe yurt içinden ve dışından yoğun talep geldiğini aktaran Çetinkaya, ilçedeki kurum ve kuruluşların desteğiyle 5 dönüm alan üzerine kurulduğunu belirtti. 

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