Zonguldak'ta üretiyor 7/24 kamerayla izleniyor! Fiyatını duyan inanamadı siparişlere yetişemiyor
ZONGULDAK'ta üretilen ve pazara inmeden satılan Osmanlı çileğinin fiyatı duyanları şaşırttı.
İlçedeki 3 köyde 15-20 yetiştirici tarafından üretilen, yöredeki kestane toprağında yerli kara çilekle etkileşime girerek özgün çeşit olarak ünlenen Osmanlı çileği, büyük ilgi görüyor.
Mayıs ve haziran aylarında sabahın erken saatlerinde büyük özenle toplanarak satılan çilek, rengi ve aromasıyla kozmetikten gıdaya kadar farklı sektörlerce talep ediliyor.
Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticiyi Koruma Derneği Başkanı Şaban Çetinkaya, Osmanlı çileğinde hasat zamanının başladığını söyledi.
Çileğe yurt içinden ve dışından yoğun talep geldiğini aktaran Çetinkaya, ilçedeki kurum ve kuruluşların desteğiyle 5 dönüm alan üzerine kurulduğunu belirtti.