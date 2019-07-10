Zonguldak'ta otomobil halk otobüsüne çarptı 3 yaralı

İddiaya göre Güler S. idaresindeki 67 SL 476 plakalı otomobili ile seyir halindeki iken kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüjdeki elektrik direğine ardından da aynı istikamette seyir eden Mustafa D. idaresindeki 67 M 8250 plakalı halk otobüsüne çarptı.