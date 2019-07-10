Zonguldak'ta otomobil halk otobüsüne çarptı 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı
ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce refüjdeki aydınlatma direğine, ardından da halk otobüsüne çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Annesi ve eşinin yaralandığını öğrenen kişiyi, olay yerinde polis ve vatandaşlar teselli etti.
ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan kadın sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
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İddiaya göre Güler S. idaresindeki 67 SL 476 plakalı otomobili ile seyir halindeki iken kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüjdeki elektrik direğine ardından da aynı istikamette seyir eden Mustafa D. idaresindeki 67 M 8250 plakalı halk otobüsüne çarptı.
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Kazada otomobil sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Nurten S. yaralandı.
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Nurten S., 112 sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılırken sürücü Güler S. ise araçta sıkıştı.
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