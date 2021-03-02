Zonguldak'ta ortaokul mezunu işçi atıktan üretti gören şaştı kaldı! Yerli Elon Musk deniyor

Özel bir şirkette maden işçisi olarak çalışan Eroğlu, kendini geliştirerek bu kez traktör imal etmeye karar verdi. Köylülerin ve ailesinin desteğiyle geçen yıl çalışmalara başladı. 3 otomobil şanzımanını birleştiren Eroğlu, 30 ileri 15 geri vitesli 4 çekişli traktörü 20 bin lira maliyet ile yapmayı başardı.