Zonguldak'ta ortaokul mezunu işçi atıktan üretti gören şaştı kaldı! Yerli Elon Musk deniyor
ZONGULDAK'ta 11 yıllık maden işçisi 33 yaşındaki Gökhan Eroğlu'nun atıklardan ürettiği araç, görenleri şaşırttı.
Gökçebey’e bağlı Muharremler köyünde oturan Gökhan Eroğlu, 3 yıl önce atık malzemelerinden 2,5 ton yük taşıyabilen tarım aracı üretti. Motosiklet motoru ve otomobil şanzımanını birleştirerek yaptığı tarım aracı büyük ilgi gördü.
Özel bir şirkette maden işçisi olarak çalışan Eroğlu, kendini geliştirerek bu kez traktör imal etmeye karar verdi. Köylülerin ve ailesinin desteğiyle geçen yıl çalışmalara başladı. 3 otomobil şanzımanını birleştiren Eroğlu, 30 ileri 15 geri vitesli 4 çekişli traktörü 20 bin lira maliyet ile yapmayı başardı.
5 ton yük taşıma kapasiteli traktör, tüm arazi şartlarında emsallerinden daha atak ve güçlü olmasıyla dikkat çekti. Tüm aksamını evinin alt katındaki garajda kendi becerisiyle yapan Eroğlu, traktörüne Gök-Türk adını verdi.
Köylülerin 'yerli Elon Musk' adını koyduğu Eroğlu, çalışma azmiyle ilçede de örnek olarak gösterilmeye başlandı. Evli ve 1 çocuk babası Gökhan Eroğlu, ortaokul mezunu olduğunu, ancak küçük yaşlardan itibaren araçlara ve makinelere ilgisinin bulunduğunu söyledi.