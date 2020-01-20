Zonguldak'ta öğrencilerin izlediği tiyatro oyunundaki silahlı sahneler tepki çekti

Ellerinde tabanca olan oyuncuların izleyici kapısından girerek senaryo gereği tabancaları ateşlemesi, salondaki çocukları korkuturken, bazı sahnelerdeki argo cümleler ise izleyicileri rahatsız etti. İzleyicilerin bir kısmı, oyunun ilk perdesinin tamamlanmasının ardından salonu terk etti.