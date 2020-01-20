Zonguldak'ta öğrencilerin izlediği tiyatro oyunundaki silahlı sahneler tepki çekti
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde lise öğrencilerinin izlediği tiyatro oyunundaki tabancalı sahneler tepki çekti. Atatürkçü Düşünce Derneği Ereğli Şube Başkanı Yusuf Arslan, "Oyunun böyle olacağını bilmiyordum. Bundan sonra tiyatroyu seçerken daha dikkatli olacağız" dedi.
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesi Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezinde özel bir organizasyon şirketi ve Atatürkçü Düşünce Derneğinin girişimiyle tiyatro oyunu sahnelendi. Arkadaşlık ve dostluğu anlatan 'Fareler ve İnsanlar' isimli tiyatro oyuna Atatürkçü Düşünce Derneği Ereğli Şubesi, köylerde yaşayan çocukları davet etti.
Çaylıoğlu, Ormanlı, Çayırlı, Danışmentli köylerinde yaşayan çoğunluğu lise öğrencisi 75 çocuk, ilk kez tiyatro izlemek için salonu doldurdu. Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Hüzeyfe Yücedağ ve dernek üyeleri de tiyatroyu izledi.
Ellerinde tabanca olan oyuncuların izleyici kapısından girerek senaryo gereği tabancaları ateşlemesi, salondaki çocukları korkuturken, bazı sahnelerdeki argo cümleler ise izleyicileri rahatsız etti. İzleyicilerin bir kısmı, oyunun ilk perdesinin tamamlanmasının ardından salonu terk etti.
"Tepkiler bize de geldi"
İlk defa tiyatroyla tanışan öğrencilere izletilen tiyatro oyununun çocuklara uygun olmadığını düşünenler oyuna tepki gösterdi. ADD Ereğli Şube Başkanı Yusuf Arslan, oyunun özellikle ilk perdesinin bazı izleyicileri rahatsız ettiğini doğruladı.