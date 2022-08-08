Zonguldak'ta komşu kadının boğazını baltayla kesip öldürdü eşini ağır yaraladı

ZONGULDAK Devrek ilçesinde Mert Serkan Lülleci'nin (24) apartmandaki komşuları Hacer Alkan ve eşi Aydın Alkan'a baltayla saldırmasının ayrıntıları ortaya çıktı. Apartmanda yaşanan gürültü konusundan dolayı daha önce aralarında husumet bulunan komşularına saldıran Mert Serkan Lülleci; Hacer Alkan'ın ölümüne, eşi Aydın Alkan'ın ise ağır yaralanmasına sebep oldu.