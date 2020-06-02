Zonguldak'ta katil arı Gal paniği yaşanıyor! Önlem alınmasını istediler
Kestane üreticileri arasında 'katil arı' olarak adlandırılan Türkiye´de ilk olarak Yalova ile Bursa bölgesinde ortaya çıkan gal arısı, Düzce’den sonra Zonguldak'ta da görülmeye başlandı.
Zonguldak İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Abdurrahman Avcı, kestane ağaçlarının çiçek açmasını engelleyen ve kurumasına neden olan gal arısına karşı acil önlem alınmasını istedi.
Ana vatanı Çin olan, Türkiye'de ilk olarak 2014 yılında Yalova ile Bursa bölgesinde ortaya çıkan gal arısı, Düzce’den sonra Zonguldak'ta da görülmeye başlandı.
Kestane ağaçlarının tomurcuklarına yumurta bırakarak çiçek açmasını engelleyen gal arısı, zamanla ağaçları tamamen kurutmasıyla biliniyor. Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyünde, geçimini kestane ve bal üretimiyle sağlayanları, gal arısı korkusu sardı.
Ormandaki kestane ağaçlarında tespit edilen kurumalar nedeniyle bu yıl yeterli verim alamayacaklarını düşünen üreticiler, yetkililerden destek istedi.