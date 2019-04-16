Zonguldak'ta kadınlar tuvaletinde gizli görüntü çeken zanlı tutuklandı

Zonguldak'ta kadınlar tuvaletinde gizli görüntü çeken zanlı tutuklandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, alışveriş merkezindeki kadınlar tuvaletinde görüntü çekmeye çalışırken yakalanan E.D., tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Zonguldak'ta kadınlar tuvaletinde gizli görüntü çeken zanlı tutuklandı - Sayfa 1

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinin kadınlar tuvaletinde gizli gizli görüntü çeken bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Zonguldak'ta kadınlar tuvaletinde gizli görüntü çeken zanlı tutuklandı - Sayfa 2

Kdz. Ereğli’de faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinde gizli gizli görüntü çekmeye çalışan E.D. (24) kadınların kendini fark etmesi üzerine yakalandı.

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Zonguldak'ta kadınlar tuvaletinde gizli görüntü çeken zanlı tutuklandı - Sayfa 3

Kadınların tepkisi üzerine olay yerinden kaçan E.D., kısa süre sonra kadınların şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Zonguldak'ta kadınlar tuvaletinde gizli görüntü çeken zanlı tutuklandı - Sayfa 4

Ereğli’de özel bir firmada çalışan Zanlı E.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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