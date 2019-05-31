Zonguldak'ta kaçak kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Zonguldak'ta kaçak kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur

ZONGULDAK’ta kaçak kömür ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi mahsur kaldı.

Zonguldak'ta kaçak kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur - Sayfa 1

Zonguldak'ta kaçak kömür ocağında gerçekleşen göçükten kendi imkanlarıyla kurtulan işçinin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ekiplermahsur kalan işçinin kurtarılması için çalışma başlattı.

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Zonguldak'ta kaçak kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur - Sayfa 2

Zonguldak- Ankara Karayolu üzerindeki Gökgöl Mevkiinde kaçak olarak çalıştılan kömür ocağında bugün saat 18.00 sıralarında göçük meydana geldi. 

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Zonguldak'ta kaçak kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur - Sayfa 3

 Göçük altında kalan 2 işçiden biri kendi imkanlarıyla kurtularak yardım istedi. İhbar üzerine ocağa AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri, yönlendirildi. 

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Zonguldak'ta kaçak kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur - Sayfa 4

Yaralı kurtulan işçiye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. AFAD ekipleri ise göçükte mahsur kalan diğer işçi Erol Maraz’ın kurtarılması için çalışma başlattı

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