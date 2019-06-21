Zonguldak'ta iş yerine astığı bu yazıyla fenomen oldu

Vatandaşın dükkana gelip kendisiyle derdini anlatıp sohbet ettiğini ifade eden Türegün, ’’İş yeri tanıtımı açısından çok büyük bir faydası var. En azından her gelen yazının anlamını sorarak dükkandan bir şey alıp çıkıyor. Gayet verimli oldu. Vatandaşımız da yoğun bir ilgi gösterdi.