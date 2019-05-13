Zonguldak'ta iş adamı otomobilde kafasına sıktı
Demirören Haber Ajansı
ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, iş insanı Şerafettin K., şoförünün kullandığı otomobilinin arka koltuğunda başına tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan Şerafettin K., hastanede tedaviye alındı.
ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, araç alım satım ve kiralama işi yapan iş adamı Şerafettin K., şoförünün kullandığı hareket halindeki otomobilin içerisinde silahla kafasına ateş ederek ağır yaralandı.
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Araç alım satım ve kiralama işi yapan iş adamı Şerafettin K., iddiaya göre şoförünün kullandığı otomobilin arka koltuğunda tabancayla başına ateş etti.
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Şoför, Şerafettin K.'yi Ereğli Devlet Hastanesine götürdü.
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Ağır yaralanan Şerafettin K., ardından özel hastaneye sevk edildi.
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