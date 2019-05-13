Zonguldak'ta iş adamı otomobilde kafasına sıktı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Zonguldak'ta iş adamı otomobilde kafasına sıktı

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, iş insanı Şerafettin K., şoförünün kullandığı otomobilinin arka koltuğunda başına tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan Şerafettin K., hastanede tedaviye alındı.

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ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, araç alım satım ve kiralama işi yapan iş adamı Şerafettin K., şoförünün kullandığı hareket halindeki otomobilin içerisinde silahla kafasına ateş ederek ağır yaralandı.

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Zonguldak'ta iş adamı otomobilde kafasına sıktı - Sayfa 2

Araç alım satım ve kiralama işi yapan iş adamı Şerafettin K., iddiaya göre şoförünün kullandığı otomobilin arka koltuğunda tabancayla başına ateş etti.

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Zonguldak'ta iş adamı otomobilde kafasına sıktı - Sayfa 3

Şoför, Şerafettin K.'yi Ereğli Devlet Hastanesine götürdü.

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Zonguldak'ta iş adamı otomobilde kafasına sıktı - Sayfa 4

Ağır yaralanan Şerafettin K., ardından özel hastaneye sevk edildi.

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