Zonguldak'ta hava ambulansı 1 aylık Eflin bebek için havalandı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Zonguldak'ta hava ambulansı 1 aylık Eflin bebek için havalandı

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yeni Doğan Servisinde diyafram fıtığı teşhisi konulan 1 aylık Eflin Demir, hava ambulansı ile Ankara'ya sevk edildi.

Zonguldak'ta hava ambulansı 1 aylık Eflin bebek için havalandı - Sayfa 1

ZONGULDAK'ta, 30 gün önce dünyaya gelen Eflin Demir, solunum yollarındaki rahatsızlık nedeniyle ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi. Havva Demir, kızı helikopterle götürülürken, yakınların sarılıp gözyaşı döktü.

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Zonguldak'ta hava ambulansı 1 aylık Eflin bebek için havalandı - Sayfa 2

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, 30 gün önce dünyaya gelen, Hava- Soner Demir çiftinin Eflin adlı kız bebeklerine diyafram fıtığı (ciddi solunum güçlüğü ve bebekte oksijen yetersizliği) teşhisi koyuldu.

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Zonguldak'ta hava ambulansı 1 aylık Eflin bebek için havalandı - Sayfa 3

Doktorlar, bebeğin tedavisi için ambulans helikopterle Ankara'daki hastaneye sevk edilmesine karar verdi.

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Zonguldak'ta hava ambulansı 1 aylık Eflin bebek için havalandı - Sayfa 4

Eflin'in alınması için getirilen ambulans helikopter, Kozlu Şehir Stadyumuna indirildi.

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