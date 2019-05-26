Zonguldak'ta hava ambulansı 1 aylık Eflin bebek için havalandı
Demirören Haber Ajansı
ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yeni Doğan Servisinde diyafram fıtığı teşhisi konulan 1 aylık Eflin Demir, hava ambulansı ile Ankara'ya sevk edildi.
ZONGULDAK'ta, 30 gün önce dünyaya gelen Eflin Demir, solunum yollarındaki rahatsızlık nedeniyle ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi. Havva Demir, kızı helikopterle götürülürken, yakınların sarılıp gözyaşı döktü.
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Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, 30 gün önce dünyaya gelen, Hava- Soner Demir çiftinin Eflin adlı kız bebeklerine diyafram fıtığı (ciddi solunum güçlüğü ve bebekte oksijen yetersizliği) teşhisi koyuldu.
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Doktorlar, bebeğin tedavisi için ambulans helikopterle Ankara'daki hastaneye sevk edilmesine karar verdi.
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Eflin'in alınması için getirilen ambulans helikopter, Kozlu Şehir Stadyumuna indirildi.
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