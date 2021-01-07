Zonguldak'ta gören komutan bile şaşırdı! Olaydan etkilendi evinin önüne yaptı
ZONGULDAK'ta Bayram Akçaalan (73), 16 yıl önce savaş uçağının düşmesinden etkilendi. Akçaalan, 2 pilotun şehit olduğu kazadan sonra evinin önüne f-16'nın 7 metre uzunluğunda maketini yaptı.
Almanya'da maden işçisi olarak çalıştıktan sonra 1993 yılında emekli olduktan sonra eşi Fatime Akçaalan (71) ile birlikte Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Ahatlı köyünde yaşamaya başlayan Bayram Akçaalan, 2005 yılında Karabük’te eğitim uçağının düştüğü kazadan etkilendi.
Bayram Akçaalan, Pilot Yüzbaşı Fatih Devravut ve Pilot Üsteğmen Fatih Keskin'in şehit olduğu kazanın ardından düşen F-16 uçağının maketini yapmaya karar verdi.
7 metre ve 300 kilogram: Akçalan, savaş uçağının 7 metre uzunluğunda 300 kilogram ağırlığındaki maketini kaynak ustasının yardımıyla yaparak evinin önündeki direkte sergilemeye başladı.
Herkesin ilgisini çekiyor: 15 yıldır F-16 maketini yerinden oynatmadığını anlatan Akçaalan, gördüğü ilgiden memnun olduğunu söyledi.