Zonguldak'ta göçük Toprak altındaki işçi saniye saniye görüntülendi
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, inşaat halindeki yurt binasının alt yapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, inşaat halindeki yurt binasının alt yapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.
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öçükte, toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.
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Kışla Mahallesi'nde inşaat halindeki yurt binasının alt yapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.
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İşçilerden Yasef Çalışkan, çöken toprak yığınının altında kaldı.
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