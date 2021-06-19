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Zonguldak'ta göçük Toprak altındaki işçi saniye saniye görüntülendi

Demirören Haber Ajansı
Zonguldak'ta göçük Toprak altındaki işçi saniye saniye görüntülendi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, inşaat halindeki yurt binasının alt yapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.

Zonguldak'ta göçük Toprak altındaki işçi saniye saniye görüntülendi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, inşaat halindeki yurt binasının alt yapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. 

 

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Zonguldak'ta göçük Toprak altındaki işçi saniye saniye görüntülendi

öçükte, toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

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Zonguldak'ta göçük Toprak altındaki işçi saniye saniye görüntülendi

Kışla Mahallesi'nde inşaat halindeki yurt binasının alt yapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.

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Zonguldak'ta göçük Toprak altındaki işçi saniye saniye görüntülendi

 İşçilerden Yasef Çalışkan, çöken toprak yığınının altında kaldı.

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