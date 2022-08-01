Zonguldak'ta genç kadın iş çıkışı dehşeti yaşadı! Neye uğradığını şaşırdı korkunç!
ZONGULDAK'ta bir çocuk annesi 34 yaşındaki Gamze Kavraz, iş çıkışı bir arkadaşını beklediği sırada tanımadığı kişinin saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle yere kapaklanan kadının imdadına çevredekiler yetişti. Dişleri kırılan, aldığı darbelerle hastanelik olan kadın saldırgandan şikayetçi oldu.
34 yaşındaki bir çocuk annesi Gamze Kavraz, iş çıkışı arkadaşını beklemeye başladı. Bu sırada kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğrayan genç kadın, aldığı darbe üzerine yere kapaklandı.
Çarpmanın etkisiyle dişleri kırılan, yüzünde yaralar oluşan ve başına darbe alan talihsiz kadını gören vatandaşlar imdadına koştu. Saldırgan ise bu sırada kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı.
İlk müdahalesi yakınındaki özel hastanede yapılan Kavraz, zanlıdan şikayetçi oldu. Olay yerinin yakınındaki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, kısa sürede olayın failinin Ümit Kalmaz olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gamze Kavraz, yaşadıklarını anlayamadan kendisini yerde bulduğunu söyledi. Saldırganın kendisine hiçbir şey söylemeden saldırdığını ifade eden Kavraz, yaşadıklarını şöyle anlattı: