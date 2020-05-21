Zonguldak'ta evleri çıkan yangında kül oldu yardım bekliyorlar

Yenimahalle Muhtarı Ali Erdoğan, aile için yardım çağrısında bulundu. 3 ailenin 2 katlı evde yaşadığını anlatan Erdoğan, “Yangını çok erken haber aldık. Ancak müdahale edecek araç gereç yoktu. Ereğli Belediyesi için 112 acil çağrı merkezini aradık. İtfaiyenin gelmesi uzun sürdü. Burada Türkiye Taşkömürü Kurumu var. TTK sağ olsun aracı gönderdi. Ancak TTK’nın yarı zamanlı çalışması onlarda geç geldiler. Ama en büyük sıkıntı en büyük sorun beldemizde itfaiyenin olmaması. Binanın tamamen yanması ile sona eren acıklı bir olay. Aileler şu anda mağdur. 3 aile burada oturuyordu. Çocuklar da var. Geniş bir aile. Yardım bekliyoruz. Kaymakamlık nezdinde bir çalışma başlattık” dedi.