Zonguldak'ta evleri çıkan yangında kül oldu yardım bekliyorlar
ZONGULDAK'ta geniş bir ailenin yaşadığı ev alev alev yanarak, kül oldu. Sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangının mağduru aile gözyaşı dökerek yardım istedi.
Ereğli ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Kandilli beldesinde yaşayan Bilal ve İhsan Karameşe’ye ait 2 katlı ev, dün akşam saatlerinde sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangınla tamamen yandı. Bayram öncesi evsiz kalan aile, yardım çağrısında bulundu. Yangına, belediyenin itfaiye aracı olmaması nedeniyle Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait itfaiye aracıyla müdahale edildi. Ereğli Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri de yangına müdahalede bulundu. Uzun çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.
Söndürmek isterken kolları yandı: Yangını söndürmek isterken kolları yanan Seher Karameşe ise gözyaşlarını tutamadı. Ramazan Bayramı öncesi her şeylerinin yandığını anlatan Karameşe, “Eşim yoktu evde. Sobayı yakıyordum. Evin işleri ile uğraşırken bir bakayım koltuğun kenarı yanmaya başlamış. Suyu açana kadar daha da çoğaldı. Komşularıma yangın var diye bağırdım. Sonra kaynımı çağırdım. Kollarım yangını söndürmeye çalışırken ve tüpleri almaya çalışırken yandı” dedi.
Yardım istiyorlar: Naciye Karameşe ise, “Yardım etsinler bize. Çocuklar vardı. Allah korumuş. Duyarlı vatandaşlardan Cumhurbaşkanı’mızdan yardım istiyorum” diye konuştu.
Yenimahalle Muhtarı Ali Erdoğan, aile için yardım çağrısında bulundu. 3 ailenin 2 katlı evde yaşadığını anlatan Erdoğan, “Yangını çok erken haber aldık. Ancak müdahale edecek araç gereç yoktu. Ereğli Belediyesi için 112 acil çağrı merkezini aradık. İtfaiyenin gelmesi uzun sürdü. Burada Türkiye Taşkömürü Kurumu var. TTK sağ olsun aracı gönderdi. Ancak TTK’nın yarı zamanlı çalışması onlarda geç geldiler. Ama en büyük sıkıntı en büyük sorun beldemizde itfaiyenin olmaması. Binanın tamamen yanması ile sona eren acıklı bir olay. Aileler şu anda mağdur. 3 aile burada oturuyordu. Çocuklar da var. Geniş bir aile. Yardım bekliyoruz. Kaymakamlık nezdinde bir çalışma başlattık” dedi.