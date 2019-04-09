Zonguldak'ta eşinin ölümünü seladan öğrenen yaşlı kadın hayatını kaybetti
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ali Karadağ'ı (74) kaybettiğini köyde okunan seladan anlayan 55 yıllık eşi Hacıkadın Karadağ (73) da, kalp krizi sonucu öldü. Karadağ çifti yan yana toprağa verildi.
Demirören Haber Ajansı
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Kocaali Köyünde yaşayan Ali Karadağ (74), sabah saatlerinde tedavi gördüğü özel hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
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Kocaali Köyü Muhtarı Önder Karadağ, amcasının ölüm haberi üzerine köyde cenaze namazı için hazırlıklara başladı.
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Köy camisinde okunan selanın ardından eşinin öldüğünü anlayan Hacıkadın Karadağ (73) da evde fenalaştı.
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Yakınları tarafından Alaplı Devlet Hastanesine kaldırılan Hacıkadın Karadağ, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
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