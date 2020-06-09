Zonguldak'ta Endonezyalı kadınla evlilik sitesinden tanıştı! Evlenmek için yardım bekliyor

"Onun için İngilizce öğrendim"

Handayani ile evlilik sitesinde tanıştığını ifade eden Gider, "İki yıl önce Antalya'da çalışırken evlilik sitesinde tanıştık. Müslüman olduğunu öğrendim. İngilizce biliyordu. Bende yoktu ama telefondan çevirmeyle başladım. Sonradan biraz geliştirdim. Onun için öğrendim. Öyle gelişti durum. Birbirimize söz verdik, ancak uçak biletlerinden dolayı bir türlü para biriktiremedim. Gidiş geliş ve oradaki masraflar için 20 bin lira lazım. Ben yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.