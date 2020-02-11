Zonguldak'ta bir şahıs kız arkadaşını denize atarak boğulmasını izlemiş

Mahkemede okunan iddianamede, toplanan deliller, tanık ifadeleri doğrultusunda Erkan Kanyılmaz'ın ve Nesrin Koçaklı'nın birlikte liman arkasındaki kayalıklara gittiği ve burada çıkan tartışmada, Kanyılmaz'ın genç kızı denize attığı ve boğulup gözden kaybolana kadar izlediği belirtildi. Yapılan araştırmalarda Erkan Kanyılmaz'ın tanık M.K.'ye, Nesrin'in dayısından korktuğu için kendisini denize attığını söyleyerek, "Bunu sadece ikimiz biliyoruz. Bu iş aramızda kalsın, yoksa senin üzerine kalır" dediği yer aldı. Ayrıca Erkan Kanyılmaz'ın birlikte yaşadığı S.D.'nin mahallede, "Nesrin'i sen öldürdün, beni de mi öldüreceksin?' diye bağırdığı tanık ifadelerinden iddianamede yer aldı. Savcı, telefon kayıtlarında da Erkan Kanyılmaz'ın genç kızı öldürmüş olabileceği yönündeki beyanları ve tanıkların olayla ilgili anlatımlarından yola çıkarak Nesrin Kanyılmaz'ı denize attığı, boğulana ve gözden kaybolana kadar beklediğini göz önüne alarak cezalandırılmasını talep etti.