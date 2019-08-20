Zonguldak'ta Alaplı'da şüpheli varil paniği
İhlas Haber Ajansı
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde sahile vuran ve vatandaşlar tarafından fark edilen varil, AFAD ekiplerince şüpheli bulunarak incelenmek üzere bölgeden alındı.
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesi Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılar, kıyıda varil olduğunu fark etti.
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İlçe sahilinde şüpheli bir varil gören vatandaşlar durumu AFAD'a bildirdi.
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Olay yerine gelen AFAD ekipleri, çevre ve sağlıkla ilgili kamu birimlerinden yardım istedi.
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İlçe Sağlık Müdürlüğü personeliyle birlikte balıkçı barınağına gelen ekipler, varil üzerinde inceleme yaptı.
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