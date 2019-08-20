Zonguldak'ta Alaplı'da şüpheli varil paniği

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Zonguldak'ta Alaplı'da şüpheli varil paniği

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde sahile vuran ve vatandaşlar tarafından fark edilen varil, AFAD ekiplerince şüpheli bulunarak incelenmek üzere bölgeden alındı.

Zonguldak'ta Alaplı'da şüpheli varil paniği - Sayfa 1

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesi Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılar, kıyıda varil olduğunu fark etti.

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Zonguldak'ta Alaplı'da şüpheli varil paniği - Sayfa 2

İlçe sahilinde şüpheli bir varil gören vatandaşlar durumu AFAD'a bildirdi.

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Zonguldak'ta Alaplı'da şüpheli varil paniği - Sayfa 3

Olay yerine gelen AFAD ekipleri, çevre ve sağlıkla ilgili kamu birimlerinden yardım istedi.

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Zonguldak'ta Alaplı'da şüpheli varil paniği - Sayfa 4

İlçe Sağlık Müdürlüğü personeliyle birlikte balıkçı barınağına gelen ekipler, varil üzerinde inceleme yaptı.

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