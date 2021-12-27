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Zonguldak'ta 6 yıldır iki metrelik yerde yaşıyor! Görenler şaştı kaldı: Sebebi ise bakın ne

Zonguldak'ta 6 yıldır iki metrelik yerde yaşıyor! Görenler şaştı kaldı: Sebebi ise bakın ne

ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Mustafa Ünlü, 6 yıl önce iki metrelik balıkçı teknesine yerleşti.

Zonguldak'ta 6 yıldır iki metrelik yerde yaşıyor! Görenler şaştı kaldı: Sebebi ise bakın ne

Hayatını 6 öncesine kadar kendisine ait büyük balıkçı teknesinde balıkçılık yaparak kazanan Mustafa Ünlü, Alaplı limanında her şeyini kaybettikten sonra alabildiği teknenin 2 metrekarelik motor bölümünde yaşam mücadelesini sürdürüyor. 

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Zonguldak'ta 6 yıldır iki metrelik yerde yaşıyor! Görenler şaştı kaldı: Sebebi ise bakın ne

Olumsuz hava şartları nedeniyle tekne imalatı yapan Timur Arslan’ının verdiği kulübede ve çevredeki balıkçıların yardımıyla ayakta kalmaya çalışan Ünlü, yardımsever iş insanlarından ve devlet yetkililerinden kendisine uzanacak bir yardım elini bekliyor.

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Zonguldak'ta 6 yıldır iki metrelik yerde yaşıyor! Görenler şaştı kaldı: Sebebi ise bakın ne

Ordu’dan altı sene önce Alaplı’ya geldiğini ve o günden buyana yaz kış balıkçı teknesine ait 2 metrekare kamerada yaşadığını söyleyen Balıkcı Mustafa Ünlü, "Ordu İlinden sonra İstanbul’da gırgırlarda çalıştım. Bu balık piyasasını ondan dolayı iyi biliyorum." dedi.

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Zonguldak'ta 6 yıldır iki metrelik yerde yaşıyor! Görenler şaştı kaldı: Sebebi ise bakın ne

Ünlü "Karadeniz, Akdeniz ve Ege denizini her tarafına gezmişimdir. Büyük gırgırlarda ve trol teknelerinde çalıştım. Daha sonra kendime ufak tekne aldım. Yaş ilerledikçe balığın azalmasına rağmen geçinmeye çalışıyoruz. Alaplı Limanı Karadeniz’in rahat limanlarından rüzgar almayan bir yerdir. Burayı daha sakin gördüğüm için göç balıkları buraya iyi vurur ve iyi avcılık yapılır. Burayı kendime göre daha iyi müsait gördüm, diğer yerlere göre” diye konuştu.

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