Zonguldak'ta 6 yıldır iki metrelik yerde yaşıyor! Görenler şaştı kaldı: Sebebi ise bakın ne

Ünlü "Karadeniz, Akdeniz ve Ege denizini her tarafına gezmişimdir. Büyük gırgırlarda ve trol teknelerinde çalıştım. Daha sonra kendime ufak tekne aldım. Yaş ilerledikçe balığın azalmasına rağmen geçinmeye çalışıyoruz. Alaplı Limanı Karadeniz’in rahat limanlarından rüzgar almayan bir yerdir. Burayı daha sakin gördüğüm için göç balıkları buraya iyi vurur ve iyi avcılık yapılır. Burayı kendime göre daha iyi müsait gördüm, diğer yerlere göre” diye konuştu.