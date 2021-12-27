Zonguldak'ta 6 yıldır iki metrelik yerde yaşıyor! Görenler şaştı kaldı: Sebebi ise bakın ne
ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Mustafa Ünlü, 6 yıl önce iki metrelik balıkçı teknesine yerleşti.
Hayatını 6 öncesine kadar kendisine ait büyük balıkçı teknesinde balıkçılık yaparak kazanan Mustafa Ünlü, Alaplı limanında her şeyini kaybettikten sonra alabildiği teknenin 2 metrekarelik motor bölümünde yaşam mücadelesini sürdürüyor.
Olumsuz hava şartları nedeniyle tekne imalatı yapan Timur Arslan’ının verdiği kulübede ve çevredeki balıkçıların yardımıyla ayakta kalmaya çalışan Ünlü, yardımsever iş insanlarından ve devlet yetkililerinden kendisine uzanacak bir yardım elini bekliyor.
Ordu’dan altı sene önce Alaplı’ya geldiğini ve o günden buyana yaz kış balıkçı teknesine ait 2 metrekare kamerada yaşadığını söyleyen Balıkcı Mustafa Ünlü, "Ordu İlinden sonra İstanbul’da gırgırlarda çalıştım. Bu balık piyasasını ondan dolayı iyi biliyorum." dedi.
Ünlü "Karadeniz, Akdeniz ve Ege denizini her tarafına gezmişimdir. Büyük gırgırlarda ve trol teknelerinde çalıştım. Daha sonra kendime ufak tekne aldım. Yaş ilerledikçe balığın azalmasına rağmen geçinmeye çalışıyoruz. Alaplı Limanı Karadeniz’in rahat limanlarından rüzgar almayan bir yerdir. Burayı daha sakin gördüğüm için göç balıkları buraya iyi vurur ve iyi avcılık yapılır. Burayı kendime göre daha iyi müsait gördüm, diğer yerlere göre” diye konuştu.