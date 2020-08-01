Zonguldak'ta 45 yıllık hayal gerçek oluyor! Mithatpaşa tünellerinde ilk ışık görüldü



Filyos projesinin yapıldığı bölgeye ve Kilimli ilçesine gidecek araçların şehir içine girmesini önleyecek olan Mithatpaşa Tüneli 1 ve 2´nin temeli, 2 Ağustos 2013´te dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından atıldı. Mithatpaşa Mahallesi ve Yeşil Mahalle arasındaki güzergahta gidiş ve geliş şeklinde yan yana inşa edilen bin 860´şar metre uzunluğundaki iki tüpte çalışmalar, 2018´in temmuz ayında ödenek yetersizliğinden durdu.