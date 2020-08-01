Zonguldak'ta 45 yıllık hayal gerçek oluyor! Mithatpaşa tünellerinde ilk ışık görüldü
ZONGULDAK'ta 1975 yılında yapılması planlanan Mithatpaşa Tünelleri inşaatında sona gelindi. 2013 yılında temeli atılan proje, 30 dakikalık mesafeyi 5 dakikaya düşürerek kenti trafik çilesinden kurtaracak.
Filyos projesinin yapıldığı bölgeye ve Kilimli ilçesine gidecek araçların şehir içine girmesini önleyecek olan Mithatpaşa Tüneli 1 ve 2´nin temeli, 2 Ağustos 2013´te dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından atıldı. Mithatpaşa Mahallesi ve Yeşil Mahalle arasındaki güzergahta gidiş ve geliş şeklinde yan yana inşa edilen bin 860´şar metre uzunluğundaki iki tüpte çalışmalar, 2018´in temmuz ayında ödenek yetersizliğinden durdu.
30 dakikadan 5 dakikaya düşecek
Tünel inşaatı, Karayolları 15´nci Bölge Müdürlüğü tarafından 'yapımı öncelikli birinci proje' kapsamına alınmasının ardından 9 Ocak 2019´da tekrar başladı. Mithatpaşa Tünelleri'nin hizmete alınmasıyla birlikte Zonguldak- Kilimli arasındaki 10.8 kilometrelik yol, 5.7 kilometreye, yolculuk süresi ise 30 dakikadan 5 dakikaya düşecek.
İkinci tünelde ışığa son 39 metre
1975 yılında dönemin Zonguldak Belediye Başkanı Hüseyin Öztek'in gündeme getirdiği, ancak yapılamayan Mithatpaşa Tünelleri, 45 yıl sonra bitme aşamasına geldi. Mithatpaşa-1 Tüneli´nde ışık görünürken, hemen yanındaki Mithatpaşa-2 Tüneli´nde ise ışığa 39 metre kaldı. Tünelin ışık görme töreninin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla yapılması planlanıyor.
Tünelin açılmasını heyecanla beklediklerini ifade eden Ramazan Petekli isimli vatandaş, uzun süredir süren çalışmaların sona gelindiğini söyledi.