Zonguldaklıların rüyası gerçek oldu 45 yıldır bu an bekleniyordu

Beklenilen bir yoldu: Çakır gazetecilere yaptığı açıklamada "36 kilometre olan Ereğli-Zonguldak yolu vatandaşımızın hizmetine sunuldu. Vatandaşımızın bizden önemli derecede beklediği bir yoldu. Bu hizmeti de vatandaşımızın hizmetine sunmuş olduk." ifadelerine yer verdi.