Zonguldaklıların rüyası gerçek oldu 45 yıldır bu an bekleniyordu
Yapımına 1974 yılında başlanan ve Ereğli-Zonguldak yolunu 1 saatten 30 dakikaya indirmesi planlanan 36 kilometrelik duble yol, 45 yıl sonra bitti.
1974 yılından beri Zonguldaklı vatandaşların iple çektiği bu yolun 2001 yılında ihalesi yapılmış ve yüklenici firmaya verilen 15 yıllık süre nedeniyle ağır programa alınmıştı. Zonguldak ve çevre illerdeki araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. 2017 yılında yeniden ihaleye çıkması sonucu yol, 2 yılda tamamlandı.
Tüneller, viyadükler ve köprülerin yer aldığı yol zorlu arazi koşullarına rağmen bitirilen bu yol, Ereğli-Zonguldak arasını 1 saatten 30 dakikaya indirecek.
AK Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Fatih Çakır Düzce-Ereğli yolundan sonra Ereğli-Zonguldak karayolunun yapımının tamamlanarak halkın hizmetine açılmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi.
Beklenilen bir yoldu: Çakır gazetecilere yaptığı açıklamada "36 kilometre olan Ereğli-Zonguldak yolu vatandaşımızın hizmetine sunuldu. Vatandaşımızın bizden önemli derecede beklediği bir yoldu. Bu hizmeti de vatandaşımızın hizmetine sunmuş olduk." ifadelerine yer verdi.