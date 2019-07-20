Zonguldaklı lise öğrencisinden babasına unutamayacağı sürpriz!

"Karakol deyince titreme geldi"

İnşaat ustası Cengiz İslamoğlu, oğluyla birbirlerine sık sık şakalar yaptıklarını ama böyle bir sürprizin aklına gelmediğini söyledi. Oğluna ve polis memurlarına teşekkür eden İslamoğlu, "Ben işteydim. Bana çocuğunuz kavgaya karışmış gelin dediler. Apar topar geldik işte vallahi belki de 1 saatlik yolu yarım saatte geldim. O an vallahi arkadaş vardı yanımda, bir titreme geldi zaten bana geldik yani böyle bir şey varmış. Allah razı olsun duygulandım. Herkese çok teşekkürler" dedi.