Zonguldaklı lise öğrencisinden babasına unutamayacağı sürpriz!
ZONGULDAK'ta, lise öğrencisi Kağan İslamoğlu (14), doğum günü olan babası Cengiz İslamoğlu'na (44) unutamayacağı bir sürpriz hazırladı. Kağan, babasını arayıp "Gözaltına alındım karakoldayım" diyerek çocuk şube müdürlüğüne çağırdı. Panikle şubeye gelen Cengiz İslamoğlu, kendisi için hazırlanan sürprizi görünce önce şaşırdı sonra pastadaki mumları üfledi.
Lise öğrencisi Kağan İslamoğlu, babası Cengiz İslamoğlu için unutamayacağı bir doğum günü hazırlamak istedi. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giden Kağan, babasına doğum günü sürprizi hazırlamak istediğini belirtip, Müdür Gülsüm Uğur'dan destek istedi. Uğur'un makam odası doğum günü sürprizi için balonlar ve konfetilerle süslenirken, Kağan'da babasını arayıp kavgaya karıştığını ve çocuk şube müdürlüğüne olduğunu söyledi.
Şaşkınlığını gizleyemedi
Polisler de senaryo gereği Cengiz İslamoğlu'nu arayıp, bir olay nedeniyle Kağan'ın ifadesini alacaklarını bildirdi. İş görüşmesinde olan Cengiz İslamoğlu, hemen karakola gitti. Kağan'ı görmek isteyen Cengiz İslamoğlu, odaya girdikten sonra kendisine hazırlanan doğum günü sürprizini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Bir an duraksayan Cengiz İslamoğlu, oğlu Kağan'a "Bunun hesabını sorarım" diye espri yaptı. Cengiz İslamoğlu, kendisi için hazırlanan pastadaki mumları üfleyip, kesti ve oğluyla polis memurlarına ikram etti.
"Karakol deyince titreme geldi"
İnşaat ustası Cengiz İslamoğlu, oğluyla birbirlerine sık sık şakalar yaptıklarını ama böyle bir sürprizin aklına gelmediğini söyledi. Oğluna ve polis memurlarına teşekkür eden İslamoğlu, "Ben işteydim. Bana çocuğunuz kavgaya karışmış gelin dediler. Apar topar geldik işte vallahi belki de 1 saatlik yolu yarım saatte geldim. O an vallahi arkadaş vardı yanımda, bir titreme geldi zaten bana geldik yani böyle bir şey varmış. Allah razı olsun duygulandım. Herkese çok teşekkürler" dedi.
"Babama unutulmaz bir doğum günü yaşatmak istedim"
Kağan İslamoğlu da babasına "Sana unutulmaz bir doğum günü sürprizi yapacağım" diye daha önceden dediğini anlattı. Babasının böylesini tahmin edemeyeceğini düşündüğünü ifade eden Kağan İslamoğlu, şöyle konuştu: