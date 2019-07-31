Zonguldaklı çift nikah masasından yeşil sahaya koştu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Zonguldaklı çift nikah masasından yeşil sahaya koştu

ZONGULDAK'ta, futbolcu Fırat Çınar ile Jale Çınar, nikahın hemen ardından yeşil sahaya gitti. Fırat Çınar, yeşil sahada kaleye geçerken, eşi Jale Çınar penaltı atışı kullanarak eşine ilk golünü attı.

Zonguldaklı çift nikah masasından yeşil sahaya koştu - Sayfa 1

Ereğli ilçesinde Birinci Amatör Küme'de mücadele eden Bayatspor’un oyuncusu Fırat Çınar (29) hayatını Jale Çınar ile birleştirdi. 

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Zonguldaklı çift nikah masasından yeşil sahaya koştu - Sayfa 2

Futbol aşığı olan çift, nikah masasında kalkar kalkmaz soluğu yeşil sahada aldı. 

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Zonguldaklı çift nikah masasından yeşil sahaya koştu - Sayfa 3

Kaleye geçen Fırat Çınar’a ilk golü eşi Jale Çınar kullandığı penaltıdan attı. 

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Zonguldaklı çift nikah masasından yeşil sahaya koştu - Sayfa 4

Uzun yıllardır top oynadığı sahaya eşi ile gelen Fırat Çınar, futbolu çok sevdiklerini söyledi.

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