Zonguldak ormanlarında komando böcekler operasyona çıkıyor laboratuvarda üretildi

Bu yıl 12 bin 500 adet Thanasimus formicarius üretimi planlandığını ifade eden Beyazlı, şöyle dedi:

"Bartın, Karabük ve Zonguldak ormanlarında her yıl yapılan taramalar sonucu göknar kabuk böceğiyle mücadele için mücadele yapılmaktadır. Laboratuvarımız bu üretimi her yıl yapmaktadır. Bu gal arısından çok daha evvel önce ülkemize gelmiştir. Ormanlar her yıl personelce taranır ve görüldüğü yerlere bu yırtıcı bırakılır.