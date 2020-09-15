Zonguldak Belediyesi'nden şaşırtan tören! Katırlar törenle emekli oldu
Zonguldak Belediyesi düzenlediği emeklilik töreni bilinenlerin aksine çok farklıydı. Düzenlenen törende insanlar yerine katırlar emekli oldu.
Zonguldak'ta, yıllardır çöp aracının giremediği dar ve merdivenli sokaklarda evlerin çöplerini katırlar topluyordu.
Temizlik hizmetinde kullanılan 11 katır, düzenlenen törenle emekli oldu.
Zonguldak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde temizlik görevlisi bakıcılarıyla her gece ahırlarından alınıp yüklenen çöp tenekeleriyle görev yerlerine götürülerek saat 23.00'ten 07.00'ye kadar mahallelerde çöp toplayan yaşları 5 ile 25 arasında değişen 11 katırın emekli edilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.
Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, törende yaptığı konuşmada, çöp toplama işinde kullanılan 11 emektar katırı bu hafta sonu itibarıyla emekli edeceklerini söyledi.
"Coğrafya kaderdir sözüyle yola çıkarak uzun yıllardır bizlerle beraber Zonguldak'ın yükünü sırtlayan, bizlere destek olan emektar katırlarımız artık daha rahat bir yaşam için emekliye ayrılıyorlar." diyen Alan, minnet duyduklarını belirtti.