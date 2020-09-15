Zonguldak Belediyesi'nden şaşırtan tören! Katırlar törenle emekli oldu

Zonguldak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde temizlik görevlisi bakıcılarıyla her gece ahırlarından alınıp yüklenen çöp tenekeleriyle görev yerlerine götürülerek saat 23.00'ten 07.00'ye kadar mahallelerde çöp toplayan yaşları 5 ile 25 arasında değişen 11 katırın emekli edilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.