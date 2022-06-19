Ziynet Sali'den Gülşen'e tam destek! "Gülşen'e yakıştırıyorum"
Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan ve soruları yanıtlayan şarkıcı Ziynet Sali, Çağlayan'ın "Sanat için soyunmak normal midir?" sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.
Pop müziğin ünlü isimlerinden sevilen sanatçı 47 yaşındaki Ziynet Sali geçtiğimiz gün Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalındaki programına konuk oldu.
Sahne kıyafetleri ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen şarkıcı Gülşen bazı meslektaşları tarafından desteklense de bazıları tarafından eleştirilmişti.
Ziynet Sali'de, Gülşen'e destek verdi. Armağan Çağlayan'ın "Sanat için soyunmak normal midir?" sorusuna cevap verdi.
Ziynet Sali: "Çok derin bir soru gol attın, çalışmadığım yerden geldi. Normaldir ya. Gerekiyorsa normaldir yani, Gülşen'e de çok yakıştırıyorum. Çok güzel taşıyor." ifadelerini kullandı.