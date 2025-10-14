Ziynet Sali uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade verdi
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda adı geçen Ziynet Sali, yurt dışından dönmesinin ardından ifadesini verdi. Sali sosyal medyada yaptığı açıklamada "Hayatım boyunca yasaklı madde kullanmadım ve hiçbir şekilde bu tür ortamlarda bulunmadım" ifadelerini kullandı.
Geçen çarşamba sabahı uyuşturucu operasyonunda ifadesi alınan birçok ünlü isim, Adli Tıp Kurumu'nda kan, idrar ve saç örnekleri verdi.
Yayınlanan listede ismi bulunan ancak, yurt dışında olduğu için ifade veremeyen şarkıcı Ziynet Sali, Türkiye'ye dönmesinin ardından dün ifadesini verdi.
"YASAKLI MADDE KULLANMADIM"
Sali, sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Herkese selamlar. Çarşamba günü yapılan operasyonda adımın da geçmesi, beni, ailemi ve beni tanıyan herkesi fazlasıyla üzmüştür."
