Ziynet Sali ile Jennifer Lopez'i ayırt edemediler olay benzerlik!

Son dönemlerde makyajı ve kıyafet seçimleri nedeniyle Jennifer Lopez'e benzetilen Ziynet Sali, bu benzetmeye tepki gösterip, hakkında yapılan yorumlara yanıt olarak Şarkıcı, şunları söylemişti:

"Evet, bunu yıllardır duyuyorum. Hatta birçok çekimimizde bu benzetmeden kaçmaya çalışıyorum. Bunu lütfen ukalalık olarak almayın.''