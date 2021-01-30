Ziynet Sali ile Jennifer Lopez'i ayırt edemediler olay benzerlik!
Ziynet Sali, yorum yağmuruna tutuldu. Jennifer Lopez'e benzerliğiyle sosyal medyanın gündemine düştü.
Son dönemlerde makyajı ve kıyafet seçimleri nedeniyle Jennifer Lopez'e benzetilen Ziynet Sali, bu benzetmeye tepki gösterip, hakkında yapılan yorumlara yanıt olarak Şarkıcı, şunları söylemişti:
"Evet, bunu yıllardır duyuyorum. Hatta birçok çekimimizde bu benzetmeden kaçmaya çalışıyorum. Bunu lütfen ukalalık olarak almayın.''
''Jennifer Lopez'i sanatçı kimliği ile çok beğenen birisi değilim. Sahne şovları derseniz harika ama sanat noktasında çok beğenmiyorum."
Her geçen gün dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez'e biraz daha benzemeye başlayan Sali, sosyal medyadaki son paylaşımlarıyla bir kez daha gündem oldu.
Takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutulan ünlü şarkıcının paylaşımının altında dikkat çeken ifadeler de yer aldı.