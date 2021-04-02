Ziynet Sali Ciguli'nin şirketinde sekretermiş şansı bakın nasıl dönmüş

Hayatına dair yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Ziynet Sali, Jennifer Lopez'e olan benzerliğine da değinerek olayın iç yüzünü aydınlattı. Jennifer Lopez'e benzetilmesi hakkında konuşan Sali, şunları söyledi:

''Nedir olay diye bakarken bir bakmışım ki sürekli Jennifer Lopez'e bakıyorum. Gerçekten bilinçli bir şey değildi ama dışarıdan o empozeyle bir anda o dünyanın içinde buldum kendimi.''