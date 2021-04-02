Ziynet Sali Ciguli'nin şirketinde sekretermiş şansı bakın nasıl dönmüş
Jennifer Lopez'e benzerliğiyle magazin gündeminde çok konuşulan Ziynet Sali, Armağan Çağlayan'ın programında anlattıklarıyla şaşırttı.
YouTube'da birçok programa imza atan Armağan Çağlayan'ın Gör Beni'de son konuğu Ziynet Sali oldu. Ünlü şarkıcı Sali, son zamanlarda magazin dünyasında sıklıkla dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'e olan benzerliğiyle adından söz ettiriyor hatta taklit ettiği iddia ediliyordu.
Hayatına dair yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Ziynet Sali, Jennifer Lopez'e olan benzerliğine da değinerek olayın iç yüzünü aydınlattı. Jennifer Lopez'e benzetilmesi hakkında konuşan Sali, şunları söyledi:
''Nedir olay diye bakarken bir bakmışım ki sürekli Jennifer Lopez'e bakıyorum. Gerçekten bilinçli bir şey değildi ama dışarıdan o empozeyle bir anda o dünyanın içinde buldum kendimi.''
''Özellikle yaptığım bir şey değil. Sonuçta Jennifer Lopez dünyanın hayranı olduğu beğendiği çok güzel bir kadın çok güzel bir stil.''
''Bir ara şuna üzülmüştüm. Sanki 'taklit ediyor' pozisyonuna düşürmüşlerdi bir dönem. Ama taklit etmiyordum sadece beğendiğim bir stil var ve haz alıyorsun, ilham alıyorsun. Keşke olabilsem onun gibi.''