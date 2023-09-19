Ziyaretçi rekorları kırılıyor! Türkiye'de en çok ziyaret edilen 10 camii açıklandı

Türkiye'de en çok ziyaret edilen 10 camii, Arriving In High Heels Corporation tarafından yayınlandı. Visited seyahat uygulamasının kullanıcı verilerinden derlenen araştırmanın; 1,8 milyondan fazla uluslararası gezgine ve gezginlerin kendi bildirimlerine dayandığı belirtildi. Buna göre; Türkiye'de en çok ziyaret edilen camii Ayasofya Camii oldu.