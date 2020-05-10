Ziya dede 4 saatlik izinde soluğu adasında aldı

"Ağaçlarım benim sevgilim ve çocuklarım": İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerine 4 saatte olsa gelip burada ağaçlarını gördüğünü ifade eden Ziya Abay, “Çok mutluyum. Ben onlara hizmet edeceğim, onlar da bana hizmet edecekler. Bunlar benim sevgilim ve çocuklarımdır. 4 bin tane ağacım var. Bunlar benim hep evlatlarımdır. Ben bunlara candan bakacağım, onlar da bana bakacak. 4 saat bir izin geldi. Bende hemen adaya geldim ağaçlarımla ilgileniyorum, çok mutluyum. Bu hastalık geçerse de daha da ilgileneceğim. 2 ay adaya gelmedim. Çok özledim onları, şimdi geldim, 4 saat de olsa onları gördüm” dedi.