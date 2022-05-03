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Zirveyi gören inanamadı 5'ini hüsrana uğrattı: Özge Özpirinçci Hande Erçel Pınar Deniz Esra Bilgiç Demet Özdemir

Zirveyi gören inanamadı 5'ini hüsrana uğrattı: Özge Özpirinçci Hande Erçel Pınar Deniz Esra Bilgiç Demet Özdemir

IMDb'nin her hafta düzenli olarak yayınladığı IMDb Starmetre'nin yeni verileri açıklandı. Açıklanan listede zirvedeki isim şaşırttı.

Zirveyi gören inanamadı 5'ini hüsrana uğrattı: Özge Özpirinçci Hande Erçel Pınar Deniz Esra Bilgiç Demet Özdemir

 Ülkelerin sinema ve televizyon filmleri, oyuncuları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran veri tabanı IMDb, Nisan ayının en popüler isimlerini belirledi. Geçen ay listede zirvede olan ünlü isim büyük düşüş gösterirken zirvenin yeni sahibi şaşırttı.

İşte en popüler oyuncular...

126
Zirveyi gören inanamadı 5'ini hüsrana uğrattı: Özge Özpirinçci Hande Erçel Pınar Deniz Esra Bilgiç Demet Özdemir

25. Kaan Urgancıoğlu

226
Zirveyi gören inanamadı 5'ini hüsrana uğrattı: Özge Özpirinçci Hande Erçel Pınar Deniz Esra Bilgiç Demet Özdemir

24. Engin Akyürek

326
Zirveyi gören inanamadı 5'ini hüsrana uğrattı: Özge Özpirinçci Hande Erçel Pınar Deniz Esra Bilgiç Demet Özdemir

23. Burak Deniz

426