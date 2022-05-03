Zirveyi gören inanamadı 5'ini hüsrana uğrattı: Özge Özpirinçci Hande Erçel Pınar Deniz Esra Bilgiç Demet Özdemir
IMDb'nin her hafta düzenli olarak yayınladığı IMDb Starmetre'nin yeni verileri açıklandı. Açıklanan listede zirvedeki isim şaşırttı.
Ülkelerin sinema ve televizyon filmleri, oyuncuları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran veri tabanı IMDb, Nisan ayının en popüler isimlerini belirledi. Geçen ay listede zirvede olan ünlü isim büyük düşüş gösterirken zirvenin yeni sahibi şaşırttı.
İşte en popüler oyuncular...
126
25. Kaan Urgancıoğlu
226
24. Engin Akyürek
326
23. Burak Deniz
426